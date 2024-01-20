Процессоры Exynos 2400 и Snapdragon 8 поколения 3, которыми оснащены Galaxy S24, имеют несколько отличительных особенностей. Еще предстоит определить конкретную область выбора

Выпуск смартфонов Samsung Galaxy в 2024 году знаменует собой возвращение двух процессоров в зависимости от модели и страны сбыта: Snapdragon 8 поколения 3 в одних случаях, Exynos 2400 в других. Это два процессора высокого класса, которые предлагают убедительные преимущества - однако нам придется подождать тестирования, чтобы убедиться в этом. А пока рассмотрим основные характеристики этих двух SoC.

И начнем с возвращения двухпроцессорного модельного ряда и Galaxy S24. Прежде всего, уточним, что Snapdragon 8 поколения 3, конечно, не является чем-то эксклюзивным для Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Он предназначен для оснащения многих топовых моделей в 2024 году. Что касается устройств корейского бренда, чип Qualcomm поддерживает Galaxy S24 Ultra во всем мире, но S24 и S24+ только в Канаде, США, а также в Китае. В других странах эти две версии идут с Exynos 2400, чипом, разработанным и произведенным Samsung.

реклама

С другой стороны, оба чипа были полностью представлены соответствующими разработчиками в последние месяцы 2023 года. И основное отличие Exynos 2400 от Snapdragon 8 поколения 3: это 10 ядер ЦП против 8. Что касается техпроцесса, то для обоих процессоров ARM это 4 нм. Компания Samsung Foundry занимается производством Exynos 2400 из своего 4LPP +. Qualcomm поручает производство процессоров Snapdragon 8 поколения 3 тайваньской компании TSMC через N4P.

Одно из заметных различий между Exynos 2400 и Snapdragon 8 поколения 3 связано с процессором. У нас нетипичный 10-ядерный процессор по сравнению с более традиционным 8-ядерным; всегда с ядрами Prime, Big, Mid и Small.

В частности, в Exynos мы находим одно основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц; пять ядер Cortex-A720, два из которых работают на частоте 2,9 ГГц, а три - на частоте 2,6 ГГц; четыре ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2 ГГц.

Snapdragon 8 поколения 3 также оснащен процессорным ядром Cortex-X4, но с тактовой частотой 3,3 ГГц. Пять ядер Cortex-A720 также участвуют, но на этот раз в 3 + 2, с частотой 3,15 ГГц для первых и 2,96 ГГц для пары. Наконец, Cortex-A520 - всего два в чипе Qualcomm, но с тактовой частотой 2,27 ГГц.

Короче говоря, если быть кратким: Snapdragon 8 поколения 3 имеет меньше ядер ЦП, чем его конкурент, но у него более быстрые. Оба чипа поддерживают хранилище UFS 4.0 и LPDDR5X.

Что касается графического процессора, Snapdragon 8 поколения 3 оснащен Adreno 750, технические характеристики которого плохо документированы. Но очевидно, что это один (если не сказать самый мощный) графический процессор на данный момент для смартфонов. Exynos 2400, со своей стороны, извлекает выгоду из ноу-хау AMD, которая является партнером Samsung. Таким образом, он использует новейшую графическую архитектуру Reds, RDNA 3.

Оба графических процессора поддерживают VRR (затенение с переменной скоростью), а также HDR и предлагают аппаратное ускорение трассировки лучей. Разрешение QHD + с частотой 144 Гц находится в пределах досягаемости обоих решений, но Snapdragon достигает максимальной частоты 60 Гц при разрешении 4K по сравнению со 120 Гц у Exynos.

Еще одним флагманским движком SoC является NPU (нейронные процессорные модули). Его роль заключается в работе с функциями, связанными с искусственным интеллектом, как в области фотографии, так и в области генеративного искусственного интеллекта. Как и в случае с графическими процессорами, фактических данных мало. Давайте просто укажем индекс производительности, заполненный Qualcomm: 45 TOPS. Samsung не поставляла ни одного для Exynos 2400, но доктор Ян Катресс предлагает 44 TOPS INT8.

Наконец, что касается возможностей подключения, максимальная скорость загрузки, указанная Qualcomm для своего модема Snapdragon X75 в 5G, составляет 10 Гбит / с по сравнению с 12,1 Гбит / с у Samsung. Преимущество чипа американской компании заключается в том, что он предлагает Wi-Fi 7, а также Bluetooth 5.4, в то время как Exynos 2400 ограничен Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Тесты, которые будут опубликованы к моменту выхода смартфонов (30 июля), позволят оценить характеристики обоих чипов в одном и том же диапазоне, что и у S24. Однако графический процессор Exynos 2400 превосходит графический процессор Exynos 2200, в то время как Adreno 750 Snapdragon исправил положение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается компонента процессора, первоначальный обзор, предложенный на канале YouTube Khôi NgọNg, также дает преимущество, но умеренное, Snapdragon. В AnTuTu он набрал 1 819 945 баллов против 1 699 940 баллов, что составляет разницу примерно в 7,1%.