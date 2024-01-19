Армения работает со всеми партнерами исходя из интересов страны.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о решимости продолжать военное сотрудничество с Россией в целях обеспечения безопасности региона. Данное заявление было сделано на фоне возросших напряженностей в регионе, связанных с недавними военными действиями в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что сотрудничество с Россией в области безопасности и обороны будет способствовать укреплению стабильности в регионе и предотвращению возможных конфликтов.

реклама "Мы будем продолжать усиливать военно-техническое сотрудничество с Россией, поскольку это является ключевым элементом нашей национальной безопасности", - заявил Пашинян.

Эти заявления были сделаны в контексте ряда недавних событий, связанных с обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

Окончание официального вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе оставило ряд нерешенных вопросов и вызвало опасения относительно возобновления военных действий.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Армении в Москве, Вагаршаком Арутюняном, где была обсуждена нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Во время переговоров заместитель министра высказал мнение о немедленном возобновлении усилий для урегулировки взаимных отношений между конфликтующими странами.

В декабре прошлого года заместитель Армении посчитал неуместным наличие российской военной базы на некоторых частях своей страны. Он не забыл упомянуть о сроках пребывания российских военнослужащих на территории его родины. Срок равен около 49 годам. Соглашение было составлено 16 марта 1995 года. Во время переговоров оставалась возможность автоматически продлить договор на 5 лет.

Россия остается одним из ключевых партнеров Армении в области безопасности, и продолжение военного сотрудничества остается важным аспектом внешней политики для Еревана.

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Ожидается, что продолжение сотрудничества в области безопасности и обороны между Россией и Арменией будет обсуждено на будущих встречах на высоком уровне между двумя странами.