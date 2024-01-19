Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Айзанат Умалатова
Ереван подтвердил намерение продолжить военное сотрудничество с Москвой
Армения работает со всеми партнерами исходя из интересов страны.

реклама

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о решимости продолжать военное сотрудничество с Россией в целях обеспечения безопасности региона. Данное заявление было сделано на фоне возросших напряженностей в регионе, связанных с недавними военными действиями в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что сотрудничество с Россией в области безопасности и обороны будет способствовать укреплению стабильности в регионе и предотвращению возможных конфликтов.

реклама

"Мы будем продолжать усиливать военно-техническое сотрудничество с Россией, поскольку это является ключевым элементом нашей национальной безопасности", - заявил Пашинян.

Эти заявления были сделаны в контексте ряда недавних событий, связанных с обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

Окончание официального вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе оставило ряд нерешенных вопросов и вызвало опасения относительно возобновления военных действий.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Армении в Москве, Вагаршаком Арутюняном, где была обсуждена нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Во время переговоров заместитель министра высказал мнение о немедленном возобновлении усилий для урегулировки взаимных отношений между конфликтующими странами.

В декабре прошлого года заместитель Армении посчитал неуместным наличие российской военной базы на некоторых частях своей страны. Он не забыл упомянуть о сроках пребывания российских военнослужащих на территории его родины. Срок равен около 49 годам. Соглашение было составлено 16 марта 1995 года. Во время переговоров оставалась возможность автоматически продлить договор на 5 лет.

Россия остается одним из ключевых партнеров Армении в области безопасности, и продолжение военного сотрудничества остается важным аспектом внешней политики для Еревана.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что продолжение сотрудничества в области безопасности и обороны между Россией и Арменией будет обсуждено на будущих встречах на высоком уровне между двумя странами.

#россия #политика #москва #армения #москва новости #ереван
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
2
В России построят новый завод по производству грузовиков
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
14
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
1
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
В России создали новый способ производства компьютерных плат
+
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
Компания Google удалила с устройств пользователей купленную в Google Play игру
3
Kärcher меняет расцветку
1
Саудовская Аравия в этом году по-крупному вложится в полупроводниковый бизнес
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
17
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
36
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
49
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
50
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
14
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4
Обзор игры R.I.P.D. - копы-призраки заступили на службу
+

Сейчас обсуждают

Вадим Моряк
05:17
Какими красками может заиграть старая текстура на новой видеокарте?
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Вадим Моряк
05:15
Я на ваше скептическое мнение да с высокой колокольни, какие 50 процентов прироста кадров вы о чем, дорогой? 7700 продовпли бы сейчас меньше 10000 купил бы, у мкня стоит 6700к и 1080, кокаой новый про...
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
El Grechko
05:14
Не ври, клоун. СССР всегда официально строил марксизм. Это и Ленин и Сталин говорили, и другие деятели. Это и до революции было, и после. И всегда обещал коммунизм. Но делал ровно противоположное. Как...
О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса
mayday30
05:09
Бугага. Вот это говнецо.
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
glavhyilo
04:56
опять мутят пандемии в лабораториях своих пиндосы.Они небусь выпустят кракена,после проигрыша демократов на выборах в сша.
Генеральный директор ВОЗ называет COVID-19 первой «болезнью Х»
Kira625
04:50
Ну такие премиальные бренды, как Reletech вряд ли подорожают, беспокоиться не о чем ;)
Цены на твердотельные накопители могут начать расти
unhurtable
04:50
Уже давно эти нм маркетинговые и к реальности отношение имеют крайне отдаленное.
Intel заняла 1 место на рынке полупроводников, хотя не смогла освоить даже 7-нм техпроцесс
unhurtable
04:48
Не покупатель а в большинстве оболваненные: отлично помню как народ массово утверждал что 1050Ti лучше RX4(5)70, до того 670/680 брали больше чем более интересных 7950/70. У NV есть преимущество в раб...
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
HP91
04:46
воз фашистская помойка со сборищем врагов человечества
Генеральный директор ВОЗ называет COVID-19 первой «болезнью Х»
Дмитрий Зяблов
04:32
Беларусь увеличивает поставки яиц в Россию в ответ на растущий спрос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем