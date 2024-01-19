Долгое время выступая против идеи открытия своего App Store для конкуренции, Apple готовится изменить свою позицию на старом континенте, вынужденная новыми правилами Брюсселя.

DMA и DSA будут иметь на то причины Apple. После попыток избежать новых европейских правил фирма готовится отказаться от борьбы, по крайней мере временно. Как объясняет Марк Гурман в своем информационном бюллетене для Bloomberg, компания собирается «разделить» свой App Store пополам, чтобы остальной мир не мог пользоваться свободами, предлагаемыми новые правила, действующие на старом континенте.

Новый App Store откроется до 7 марта 2024 года

На практике это означает, что Apple будет разрабатывать версию App Store для ЕС. Последний будет более мягким, поскольку позволит пользователям устанавливать приложения из сторонних источников. По словам Блумберга, крайний срок согласования с DMA установлен на 7 марта 2024 года, поэтому Apple, как сообщается, готова снять свои ограничения «в ближайшие недели».

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Можно было бы ожидать, что в соответствии с GDPR Apple воспользуется этой возможностью, чтобы изменить свою позицию по всему миру. Но готовность разработать конкретную версию App Store для ЕС хорошо доказывает, что компания не готова отказаться от своей курицы с золотыми яйцами. App Store по-прежнему выигрывает у Apple очень крупно, и возможность увидеть, как конкуренция подрывает доминирование компании, не совсем радует Тима Кука и других руководителей компании.

Первое домино в длинной серии

Крайний срок, установленный Apple для приведения себя в соответствие с европейскими правилами, вполне может вступить в противоречие с судебным процессом, который ведется против фирмы в Брюсселе. А открытие App Store без серьезных инцидентов с безопасностью может значительно ослабить позиции Apple в этом вопросе и иметь последствия во всем мире.

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В высшей степени символично, что это принудительное открытие монополии Apple на распространение приложений может, по сути, стать вехой для других стран, которые смогут претендовать на то же самое. Япония находится на начальном этапе в этом вопросе. Министерство юстиции США также хочет подтолкнуть Apple к большей открытости. Версия App Store для ЕС может стать лишь первым домино в длинной череде.