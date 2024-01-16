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Айзанат Умалатова
Лучший Wi-Fi, улучшенный 5G, больше оперативной памяти в Apple iPhone 16
Ожидается, что iPhone 16 будет представлен только в сентябре 2024 года, но есть все основания полагать, что команды Apple уже заняты разработкой своей новой линейки смартфонов.

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Окончательный дизайн и технические характеристики должны быть доработаны до весны. Далее будут проведены производственные испытания, а затем компания выпустит миллионы копий, которые поступят в магазины Apple Store в следующем году.

Аналитик Джефф Пу дает первые подробности о компонентах iPhone 16, которого уже очень ждут поклонники бренда.

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Уже признано, что Apple снова выпустит четыре iPhone, iPhone 16 и 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ожидается, что в iPhone 16 будет установлен совершенно новый процессор A18 с диагональю 3 нм. Apple изменит свою стратегию и больше не будет использовать процессор предыдущего года для этих потребительских моделей.

Модели Pro будут оснащены более мощным процессором A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти (что на 2 ГБ больше, чем у нынешних iPhone 15 Pro).

iPhone 16 Pro также будет иметь модем Qualcomm X75, который обеспечит ему поддержку 5G Advanced. Этот новый стандарт является естественной эволюцией 5G с теоретической пропускной способностью 10 Гбит / с по сравнению с 1 Гбит / с для простого 5G, уменьшенной задержкой и сниженным энергопотреблением. Примерно на 20% в зависимости от производителя. С другой стороны, iPhone 16 и 16 Plus будут дополнены Qualcomm X70, который сегодня используется в линейке iPhone 15, но, как сообщается, получат поддержку Wi-Fi 6E.

Джефф Пу упоминает о поддержке Wi-Fi 7 Pro моделями, но по-прежнему осторожно относится к этой теме. Этот стандарт действительно был недавно официально утвержден Wi-Fi Alliance и начнет появляться на нескольких устройствах. Apple, однако, известна своей осторожностью и может подождать еще год или два, прежде чем решиться на решительный шаг.

В iPhone 16 Pro также будет улучшен его фотоблок с внедрением сверхширокоугольного сенсора, который увеличится до 48 мегапикселей с нынешних 12 мегапикселей. Ходят слухи также о внедрении нового 5-кратного телескопического сенсора для iPhone 16 Pro, который больше не предназначен только для более крупного формата.

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В остальном ожидается, что iPhone 16 и 16 Pro не претерпят заметных изменений в дизайне и останутся очень близкими к текущим моделям. Мы все еще говорим о дисплеях большего размера с диагональю 6,3 дюйма для iPhone 16 и 16 Pro и 6,9 дюйма для моделей Pro Max.

#apple #наука #технология #наука и техника #apple16
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