Новая функция Read Aloud от OpenAI для ChatGPT позволяет читать ответы вслух, поддерживая 37 языков.

OpenAI представила функцию чтения вслух для ChatGPT, доступную как в веб-версии, так и в приложениях для iOS и Android. Эта функция, совместимая как с GPT-4, так и с GPT-3.5, облегчает использование на ходу, зачитывая ответы пятью голосовыми вариантами. Read Aloud поддерживает 37 языков с автоматическим определением языка. Примечательно, что это расширение мультимодальных возможностей последовало за аналогичной реализацией конкурента Anthropic.

В дополнение к ранней запущенной функции голосового чата в сентябре 2023 года, позволяющей пользователям запрашивать чат-бота без ввода текста, новая функция чтения вслух позволяет пользователям зачитывать письменные ответы вслух. У пользователей есть возможность настроить ChatGPT для последовательного устного ответа на запросы.



В мобильных приложениях доступ к проигрывателю "Чтение вслух" можно получить, нажав и удерживая текст, что обеспечивает управление такими функциями воспроизведения, как воспроизведение, пауза и перемотка назад. В веб-версии для аналогичной функциональности под текстом имеется значок динамика.