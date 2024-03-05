Провал амбициозного проекта НАСА по дозаправке спутников в орбите роботизированными руками. Усугубились технические и финансовые сложности.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило прекратить свой проект по обслуживанию, сборке и производству на орбите (OSAM-1) - инициативу стоимостью $2 миллиарда, направленную на дозаправку устаревающих спутников на орбите. Решение было принято после независимого анализа, который выявил сохраняющиеся технические проблемы, проблемы с затратами и графиком.

Начатый в 2015 году проект OSAM-1 был направлен на разработку роботизированной руки, названной Space Infrastructure Dexterous Robot (SPIDER), способной заправлять спутники, изначально не предназначенные для такого обслуживания, тем самым продлевая срок их эксплуатации. Первоначально запуск был запланирован на 2025 год, но проект столкнулся с задержками, в результате чего ожидаемая дата запуска была перенесена на 2026 год.

Методика дозаправки OSAM-1 включала, казалось бы, силовой подход, как SPIDER открывает топливные люки, снимает ограничители и отвинчивает крышки топливных баков в космосе. Основной целью была дозаправка Landsat 7, американского спутника, запущенного в 1999 году, без присущих ему возможностей дозаправки. SPIDER также можно было использовать для второстепенных функций, таких как настройка антенн.

Несмотря на первоначальные цели, НАСА отметило сдвиг в космической отрасли в сторону спутников, уже оснащенных средствами дозаправки, что устраняет необходимость в OSAM-1. Возникли опасения по поводу потенциального устаревания проекта, усугубленные ощущаемой нехваткой преданных партнеров.

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Одному из сотрудников НАСА по проекту, компании Maxar Technologies, базирующейся в Калифорнии, было поручено предоставить космический аппарат и роботизированную руку по контрактам на сумму $316 миллионов. Однако в отчете о проверке в октябре 2023 года Maxar подвергся критике за "низкую производительность", что привело к тому, что НАСА предоставило незапланированную рабочую силу и инженерную поддержку для выполнения требований по доставке. Космический аппарат был в конечном итоге доставлен НАСА в сентябре 2023 года, на два года позже запланированного срока. Maxar также столкнулась с трудностями при соблюдении сроков выполнения проекта SPIDER, сообщив НАСА о недостаточной рентабельности своей контрактной работы, как указано в отчете о проверке.