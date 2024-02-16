Новая модель может похвастаться значительными улучшениями по сравнению со своей предшественницей, включая более длинное контекстное окно, лучшее понимание и общую повышенную производительность.

На прошлой неделе Google сделала важные объявления о своих разработках в области искусственного интеллекта, которые включали ребрендинг Google Bard на Gemini, внедрение приложения Gemini Advanced и презентацию премиум-плана AI. Продолжая эту тенденцию, Google недавно представила еще одно усовершенствование в области искусственного интеллекта – модель Gemini 1.5.

Презентованная в четверг версия Gemini 1.5 представляет следующее поколение моделей искусственного интеллекта, демонстрируя существенные улучшения по сравнению со своей предшественницей, Gemini 1.0, выпущенной только в декабре. Обновленная модель отличается расширенным контекстным окном, улучшенным пониманием и общей повышенной производительностью.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи подчеркнул расширенные возможности Gemini 1.5, отметив, что первоначальная версия, 1.5 Pro, достигает качества, сравнимого с 1.0 Ultra, самой продвинутой моделью large language model (LLM) компании, при этом используется меньше вычислительных ресурсов. Пичаи подчеркнул потенциал более длинных контекстных окон в предоставлении новых возможностей и оказании помощи разработчикам в создании более практичных моделей и приложений.



Повышенная производительность Gemini 1.5 объясняется использованием в ней новой версии архитектуры Mixed-of-Experts (MoE). Эта архитектура позволяет модели изучать и выборочно активировать наиболее релевантные пути в своей нейронной сети, тем самым оптимизируя эффективность, как указано в официальном пресс-релизе.