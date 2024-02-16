Приватный запуск космического аппарата "IM-1" с Kennedy Space Center прошел успешно. Компания Intuitive Machines стремится к посадке на Луну.

Частная миссия по высадке на Луну, получившая обозначение "IM-1", начала свой подъем из Космического центра Кеннеди во Флориде рано утром в четверг. Хьюстонская компания Intuitive Machines, возглавляющая миссию, стремится осуществить первую неправительственную мягкую посадку на Луну, развернув первый американский роботизированный аппарат на лунной поверхности со времен миссий "Аполлон" более пяти десятилетий назад.



Шестиугольный спускаемый аппарат Nova-C, получивший название "Одиссей", был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 вскоре после 1:00 по местному времени (06:00 по Гринвичу). Первоначально запланированный на среду запуск был отложен из-за аномальных температур, обнаруженных в процессе заправки посадочного модуля топливом, как было определено SpaceX.



НАСА подтвердило успешное отделение посадочного модуля Nova-C, который сейчас направляется к Луне. Спускаемый аппарат оснащен инновационным двигателем на жидком метане и кислороде с переохлаждением, что облегчает быстрое путешествие к месту назначения на Луне и сводит к минимуму воздействие зоны повышенной радиации, окружающей Землю, широко известной как пояс Ван Аллена.

Трент Мартин из Intuitive Machines сообщил прессе, что миссия представляет собой замечательное инженерное достижение, подчеркнув важность возвращения Соединенных Штатов на Луну впервые с 1972 года.



Несмотря на задержку запуска, аппарат по графику достигнет назначенного места посадки, Малаперта А, 22 февраля. Это место представляет собой ударный кратер, расположенный в 300 километрах (180 милях) от южного полюса Луны.