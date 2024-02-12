Google расширяет доступ к Gemini — своему новому AI-ассистенту. Пользователи в Азии и Европе уже могут использовать его на Android. Планы включают развертывание в других регионах, усовершенствование функционала и замену Google Assistant.

На прошлой неделе Google объявила о переименовании Bard в Gemini, одновременно запустив Gemini для Android и iOS. Первоначально доступ к Gemini был ограничен Соединенными Штатами и английским языком, но Google быстро расширила доступность Gemini для Android-смартфонов в различных странах Азии и Европы.

Многочисленные пользователи сообщили об успешном доступе к Gemini на своих устройствах Android за пределами первоначально указанных регионов. Несмотря на то, что Европа изначально не была включена в план развертывания Google, компания, похоже, стремится расширить доступность своего новейшего чат-бота с искусственным интеллектом. Некоторые пользователи добились функциональности Galaxy серии S23 за счет дополнительной загрузки файла APK, в то время как другие столкнулись с проблемами при активации Gemini методом длительного нажатия кнопки питания.

Джек Кравчик, ведущий разработчик Gemini, недавно сообщил о планах по доступности в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Северной Америке. Однако текущее расширение доступности предполагает более широкий охват. Хотя в Gemini в настоящее время отсутствуют некоторые функции Google Assistant, особенно в задачах, связанных с умным домом, Google заверила пользователей в продолжающихся усилиях по интеграции этих функций в Gemini.



Работающий на базе Gemini LLM ассистент с искусственным интеллектом демонстрирует расширенные возможности в понимании естественного языка и осознании контекста, обеспечивая плавное взаимодействие с пользователями при сохранении контекстной информации. Примечательно, что Gemini может похвастаться более современным пользовательским интерфейсом по сравнению с Google Assistant, что вызывает предположения о потенциальной будущей замене последнего на устройствах Android.