Google Bard предлагает бесплатную функцию генерации изображений с помощью AI, используя Imagen 2.

Пользователи бесплатной версии Google Bard, чат-бота Google с искусственным интеллектом, конкурента ChatGPT, теперь имеют доступ к дополнительной функции, напоминающей ChatGPT: генерация изображений с помощью искусственного интеллекта.

Недавно Google представила возможность создавать изображения в Google Bard, упрощая процесс запроса определенных визуальных эффектов у чат-бота. Система работает на базе Gemini Pro и модели Google Imagen 2, что обеспечивает разумный компромисс между качеством изображений и скоростью обработки. Google утверждает, что Bard способен стабильно выдавать "фотореалистичные результаты", хотя фактическое качество может отличаться.



Чтобы создавать изображения в Google Bard, пользователям просто нужно дать команду платформе сгенерировать изображение, посетив веб-сайт Bard и введя такие команды, как "создать изображение" или "сгенерировать изображение", а затем указав желаемый контент.

Результаты этих запросов могут варьироваться, как и в любой системе генерации искусственного интеллекта, что требует периодического уточнения запросов для получения желаемого результата. Тем не менее, проявив терпение, пользователи, как правило, могут достичь удовлетворительных результатов.



Система Google Imagen 2 демонстрирует заметные возможности, даже по сравнению с другими моделями генерации изображений, такими как Midjourney. Примечательной особенностью генерации изображений в Google Bard является тенденция предоставлять несколько вариантов стиля для каждой подсказки, тем самым оптимизируя итеративный процесс.