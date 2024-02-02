США заявили, что их военный ответ может быть многоуровневым и продлиться несколько дней.

Соединенные Штаты якобы санкционировали план проведения военных операций против целей, связанных с Ираном, в Ираке и Сирии в ответ на удар беспилотника по базе "Тауэр" недалеко от сирийско-иорданской границы в воскресенье. Согласно CBS News, Белый дом одобрил нанесение ударов по объектам в вышеупомянутых странах. Хотя конкретные детали не разглашались, неназванные официальные лица США упомянули, что на сроки нанесения ударов будут влиять погодные условия, при этом предпочтение отдается лучшей видимости, чтобы свести к минимуму риск потерь среди гражданского населения.

В пятницу президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна жестко ответит на любой акт агрессии. Раиси подчеркнул приверженность Ирана недопущению начала военных действий, но предупредил о решительной реакции на любые формы угроз. Он подчеркнул изменение риторики со стороны США, указав на то, что они больше не выражают намерения вступать в конфликт с Ираном, в отличие от предыдущих упоминаний о военном варианте, который "рассматривается".



В телевизионном выступлении президент Раиси заявил, что военный потенциал Ирана не представляет угрозы ни для одной страны региона и, фактически, способствует безопасности соседних стран. Иран отрицал причастность к удару беспилотника по Иордании. Ответственность за нападение на американскую базу взяло на себя Исламское сопротивление в Ираке.