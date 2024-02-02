Google улучшает Bard, конкурируя с ChatGPT и DALL-E. Изменение профиля намекает на инновации.

Исследования в области искусственного интеллекта были в центре внимания Google с начала 2023 года, особенно после того, как внимание привлек ChatGPT. Вскоре появился внутренний конкурент Google, Bard, но он все еще находится в процессе наверстывания упущенного. Последняя разработка предполагает, что Bard теперь поддерживает создание изображений посредством интеграции DALL-E, конкурируя с ChatGPT. В знак признания этого достижения Google изменила изображение своего профиля на различных платформах социальных сетей, включая Instagram и X (ранее Twitter), представив изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. Это изменение может быть истолковано как косвенная отсылка к его конкуренту DALL-E, демонстрирующему несколько жутковатое качество.



На этой неделе Google Bard достигла паритета с системой генерации изображений на базе Imagen 2, теперь использующей модель Gemini Pro. В ознаменование этой вехи Google тонко намекнула на достижение, изменив фотографию своего профиля в нескольких аккаунтах в социальных сетях. На новом изображении изображен выдающийся логотип Google G в сюрреалистическом художественном стиле, напоминающий капающий воск со свечи.

Примечательно, что обновленная фотография профиля имеет сходство с культовой картиной сюрреалиста Сальвадора Дали "Постоянство памяти", созданной в 1931 году. Несмотря на сходство с береговой линией и тающими элементами работ Дали, фотография профиля Google отчетливо отражает участие искусственного интеллекта. Кроме того, номенклатура DALL-E, конкурента Google Imagen 2, названа в честь художника Дали и анимационного фильма Pixar "ВАЛЛ-И".

Будущие достижения Google в области искусственного интеллекта окружены ожиданиями, как только компания утвердится на прочной основе. В настоящее время существует отдельная фотография профиля для наблюдения и новый генератор изображений для изучения.