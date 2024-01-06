Из кода приложения ChatGPT для Android следует возможность использования в качестве основного ассистента, что может изменить роль ИИ в мобильных устройствах.

Код приложения ChatGPT для Android (версия 1.2023.352) предполагает потенциальную ориентацию на расширенную интеграцию со смартфонами Android, а также указывает на то, что пользователи могут установить ChatGPT в качестве своего приложения помощника по умолчанию. Эта функция, похожая на режим разговора в приложении.

В настоящее время ChatGPT требует, чтобы его приложение было открыто для ввода запросов пользователями, что ограничивает его полезность в качестве цифрового помощника по сравнению с такими платформами, как Google Assistant или Apple Siri, которые можно легко активировать для спонтанных запросов.

Включение ChatGPT в качестве помощника по умолчанию может повысить удобство его использования, позволяя пользователям вызывать его в любой момент, используя обозначенную фразу пробуждения, похожую на "OK Google Assistant" от Google. Однако в текущей реализации кода отсутствует полная интеграция и доступность в приложении ChatGPT. Теги, указывающие на способность приложения функционировать в качестве цифрового помощника по умолчанию, присутствуют, но необходимый код для идентификации и привязки к соответствующему сервису отсутствует.

Эта разработка намекает на потенциальную эволюцию в области помощников с искусственным интеллектом в смартфонах. Сохраняется неопределенность в отношении официальной реализации этого кода, что вызывает предположения о том, могут ли пользователи получить возможность выбирать предпочитаемого помощника с искусственным интеллектом на своих телефонах, сродни выбору предпочтительного веб-браузера. Подтверждение выпуска этой функции и последующее тестирование дадут окончательную информацию.

2024 год, похоже, обещает значительные достижения в области искусственного интеллекта, последствия которых распространятся на сферу смартфонов.