Два лучших iPhone этого года представлены в подробных рендерах, основанных на утечках

Недавно опубликованные рендеры от MacRumors дают представление о потенциальном дизайне iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, предположительно основанных на прототипах Apple. Заметные модификации включают в себя увеличенные экраны по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, размером 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Напротив, ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят привычные размеры 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно.

Примечательным дополнением является емкостная кнопка захвата, расположенная в качестве ярлыка для видеосъемки на правом краю на всех моделях iPhone 16, включая непрофессиональные варианты. Помимо этого, ожидается, что расположение кнопок будет соответствовать серии iPhone 15 с кнопкой действия.

Хотя были изучены различные конфигурации, включая изменения размера и стиля кнопки действия, последний прототип предполагает, что существенных изменений, таких как предполагаемое полностью емкостное расположение кнопок для iPhone 15, которое не реализовалось, в серии iPhone 16 не ожидается.



Эксклюзивное усовершенствование iPhone 16 Pro предполагает использование 5-кратного телеобъектива, заменяющего 3-кратную камеру, присутствующую в iPhone 15 Pro. Этот 5-кратный зум отражает возможности iPhone 15 Pro Max, что указывает на отсутствие ожидаемых изменений в iPhone 16 Pro Max.