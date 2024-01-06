Microsoft усиливает фокус на искусственном интеллекте в Windows, предписывая OEM-партнерам заменить клавишу меню на Copilot, подчеркивая важность своего генеративного AI-ассистента.

Microsoft стратегически подчеркивает свою приверженность искусственному интеллекту, в частности генеративному ИИ, во всей своей организационной инфраструктуре, начиная от серверов и Azure и заканчивая отдельными ПК с Windows. Значительное проявление этого стремления вскоре станет очевидным на компьютерах с Windows, поскольку Microsoft дала указание производителям Windows изменить раскладки своих клавиатур, включив специальную клавишу для службы искусственного интеллекта Copilot. Это изменение влечет за собой замену клавиши меню (или ее эквивалента) на клавиатурах ноутбуков с Windows 11.

Указанный ключ Copilot служит основной цели активации помощника Copilot generative AI assistant в Windows 11, при условии наличия установки Copilot и входа пользователя в учетную запись Microsoft. В случаях, когда Copilot недоступен в конкретной системе, ключ по умолчанию будет инициировать поиск Windows, по существу копируя существующую функциональность ключа Windows.



Решение Microsoft повысить статус Copilot до уровня ключа верхнего уровня, одобренного OEM-производителем, представляет собой примечательный стратегический шаг. В то время как компания ранее экспериментировала с перепрофилированием клавиш, таких как Windows и меню, в частности, с введением специальных клавиш Office и Emoji на настольных клавиатурах, эта корректировка является наиболее существенным изменением спецификаций OEM-клавиатур за последнее время. За последние два десятилетия директивы OEM-производителей были в основном направлены на внедрение новейшей иконографии Windows. Продуманное расположение клавиши Copilot подчеркивает стремление Microsoft повысить доступность помощника второго пилота для конечных пользователей.