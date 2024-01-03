Ожидается, что линейка Galaxy S24 станет главной на следующем мероприятии Samsung Unpacked

Samsung официально объявила о запуске своих будущих мобильных устройств, предположительно серии Galaxy S24, запланированном на 17 января. Позиционируемые как один из первых значимых релизов смартфонов 2024 года, эти устройства, как ожидается, будут включать новые функции, управляемые искусственным интеллектом, наряду с традиционными усовершенствованиями в технологии камер и процессоров.

Традиционно подчеркивая достижения в области камер, отличающие их новые модели, Samsung намерена сделать упор на искусственный интеллект в серии Galaxy S24 в этом году. Ожидается, что в этом выпуске будет представлен Galaxy AI, который компания характеризует как "всесторонний опыт работы с мобильным искусственным интеллектом", как намекалось ранее в ноябре. Кроме того, предположения и просочившаяся информация предполагают потенциальные инновации, такие как титановая конструкция и дизайн с более плоскими краями для модели Ultra.



Мероприятие по запуску продукта запланировано провести в SAP Center в Сан-Хосе, Калифорния, в 10 часов утра по североамериканскому времени, прямая трансляция будет доступна на официальных каналах Samsung. Следуя своей обычной практике, Samsung предлагает поощрительную акцию для раннего бронирования новых устройств Galaxy. До 16 января клиенты, забронировавшие устройство через веб-сайт или приложение Samsung, получат кредит в размере 50 долларов.

Учитывая утечку информации и ноябрьское объявление Samsung относительно Galaxy AI, похоже, что серия Galaxy S24 укрепит представление о том, что смартфоны все больше развиваются в направлении, ориентированном на искусственный интеллект.