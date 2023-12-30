Фанат верно воссоздал трейлер Grand Theft Auto 6 в Grand Theft Auto V, демонстрируя заметное улучшение визуальных характеристик.

Недавнее видео, созданное фанатом RavenwestR1, скрупулезно воспроизводит первый трейлер Grand Theft Auto 6 в среде Grand Theft Auto V. Видео подчеркивает значительный скачок в качестве изображения по сравнению с предыдущей частью, подчеркивая существенные улучшения в графике. Примечательно, что предшественник изначально дебютировал на PlayStation 3 и Xbox 360.

Это воссоздание от RavenwestR1 - не первая попытка такого рода, поскольку ранее в этом месяце GTA Belgium также выпустила аналогичное видео. Тем не менее, последнее обновление выделяется своей исключительной достоверностью, позволяя более четко оценить улучшенные визуальные эффекты, ожидаемые в предстоящей части, разработанной Rockstar Games.



На данный момент доступна ограниченная информация о Grand Theft Auto 6. Подтверждено, что в игре будут два главных героя, и действие будет происходить в Вайс Сити. В трейлере предлагается включить технологию трассировки лучей, которая, как ожидается, значительно улучшит визуальное восприятие игры.



Выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Хотя версия для ПК официально не анонсирована, она, скорее всего, последует за запуском консоли, следуя устоявшейся традиции Rockstar Games.