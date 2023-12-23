Google разрабатывает функцию Battery Health для Android, аналогичную у Apple. Официальный запуск, возможно, произойдет с выходом Android 15.

Как многие, вероятно, знают, снижение емкости аккумулятора со временем является обычным явлением, влияющим на производительность смартфонов, включая iPhone от Apple. Чтобы решить эту проблему, Apple предоставляет функцию "Состояние батареи" в настройках устройства, позволяющую пользователям отслеживать состояние своей батареи и оценивать, когда может потребоваться замена. В отличие от этого, Android, разработанный Google, в настоящее время лишен аналогичной функциональности.

Однако недавняя информация от Android Authority показывает, что последняя версия приложения Settings Services в Android включает в себя новую функцию под названием "Состояние батареи". Хотя функция еще не активна, изданию удалось активировать ее и проследить за ее назначением — отображать состояние батареи устройства и указывать, является ли это оригинальная батарея от производителя или замена.



В настоящее время на странице отсутствуют конкретные статистические данные, вероятно, из-за ее неполной функциональности. Нет окончательной информации о том, когда Google планирует активировать эту функцию или сделать ее общедоступной. Мишаал Рахман предполагает потенциальное включение в Android 15, подразумевая ожидание не менее одного года, прежде чем пользователи смогут официально оценить состояние батареи в устройствах Android.