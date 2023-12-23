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Как многие, вероятно, знают, снижение емкости аккумулятора со временем является обычным явлением, влияющим на производительность смартфонов, включая iPhone от Apple. Чтобы решить эту проблему, Apple предоставляет функцию "Состояние батареи" в настройках устройства, позволяющую пользователям отслеживать состояние своей батареи и оценивать, когда может потребоваться замена. В отличие от этого, Android, разработанный Google, в настоящее время лишен аналогичной функциональности.
Однако недавняя информация от Android Authority показывает, что последняя версия приложения Settings Services в Android включает в себя новую функцию под названием "Состояние батареи". Хотя функция еще не активна, изданию удалось активировать ее и проследить за ее назначением — отображать состояние батареи устройства и указывать, является ли это оригинальная батарея от производителя или замена.
В настоящее время на странице отсутствуют конкретные статистические данные, вероятно, из-за ее неполной функциональности. Нет окончательной информации о том, когда Google планирует активировать эту функцию или сделать ее общедоступной. Мишаал Рахман предполагает потенциальное включение в Android 15, подразумевая ожидание не менее одного года, прежде чем пользователи смогут официально оценить состояние батареи в устройствах Android.