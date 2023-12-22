Арион Куртадж, британский подросток, занимающийся хакерством, был приговорен к бессрочному заключению в больнице за кражу 90 роликов из неизданной игры Grand Theft Auto 6.

Арион Куртадж, 18-летний британец, проживающий в Оксфорде, получил предписание о госпитализации на неопределенный срок за участие в хакерской операции, которая привела к краже 90 видеоклипов из неизданной игры Grand Theft Auto 6. Куртадж, у которого диагностировали аутизм, сыграл значительную роль в киберпреступной деятельности банды Lapsus$, которая нацелилась на известные технологические компании, такие как Uber и Nvidia, что привело к значительным финансовым потерям. Считающийся общественной угрозой из-за своих способностей и намерений, Куртадж останется под стражей в соответствии с распоряжением больницы до тех пор, пока медицинские работники не определят, что он больше не представляет опасности.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Куртадж проявлял агрессивное поведение во время содержания под стражей, что привело к многочисленным сообщениям о травмах и материальном ущербе. Из-за его острого аутизма медицинские эксперты пришли к выводу, что Куртадж не может предстать перед судом. Следовательно, перед присяжными была поставлена задача определить, совершил ли он предполагаемые действия, а не оценивать преступный умысел.



Несмотря на конфискацию его ноутбука, Куртадж осуществил свою кибератаку нетрадиционными методами, используя Amazon Firestick, свой гостиничный телевизор и мобильный телефон. Ему удалось проникнуть во внутреннюю систему обмена сообщениями Slack целевой компании, опубликовав заявление, в котором угрожалось обнародованием исходного кода, если Rockstar не свяжется с ним в течение 24 часов.



В ходе того же судебного разбирательства другому участнику Lapsus$, 17-летнему лицу, которому была предоставлена юридическая анонимность, были предъявлены обвинения, включая два пункта обвинения в мошенничестве, два правонарушения в соответствии с Законом о неправомерном использовании компьютеров и один пункт обвинения в шантаже. Этот человек получил постановление о реабилитации несовершеннолетних в королевском суде Гилдфорда в Суррее в четверг.