Беспроводная зарядка Qi2 должна появиться на iPhone последнего поколения в конце этого месяца.

Обновление iOS 17.2 значительно улучшает функциональность пользователей iPhone 13 и iPhone 14, которые решили отложить обновление до iPhone 15. Как сообщает 9to5Mac, это обновление вводит поддержку беспроводной зарядки Qi2, ранее эксклюзивную для iPhone 15, для всех моделей iPhone 13 и 14.

Apple выпустила iOS 17.2 release candidate в режиме бета-тестирования для разработчиков, сопровождаемого подробными примечаниями к выпуску, в которых подробно описывается каждая новая функция и исправление ошибок. Среди этих функций подтверждено, что функция беспроводной зарядки Qi2, известная своей превосходной скоростью зарядки в 15 Вт по сравнению с оригинальным стандартом Qi, вскоре будет доступна на устройствах iPhone 13 и 14.



Qi2, как преемник оригинальной беспроводной зарядки Qi, представляет собой заметное улучшение скорости зарядки. В то время как оригинальная Qi часто выдавала мощность менее 15 Вт, производители обычно разрабатывали зарядные устройства мощностью 7,5 Вт или 10 Вт по соображениям доступности и производительности. Qi2, напротив, значительно увеличивает время зарядки.



iPhone 15 был пионером в использовании технологии Qi2, и примечательно, что теперь эта привилегия распространена на более ранние модели iPhone.