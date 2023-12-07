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Levi
iPhone 13 и iPhone 14 получат более быструю беспроводную зарядку c iOS 17.2
Беспроводная зарядка Qi2 должна появиться на iPhone последнего поколения в конце этого месяца.

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Обновление iOS 17.2 значительно улучшает функциональность пользователей iPhone 13 и iPhone 14, которые решили отложить обновление до iPhone 15. Как сообщает 9to5Mac, это обновление вводит поддержку беспроводной зарядки Qi2, ранее эксклюзивную для iPhone 15, для всех моделей iPhone 13 и 14.
Apple выпустила iOS 17.2 release candidate в режиме бета-тестирования для разработчиков, сопровождаемого подробными примечаниями к выпуску, в которых подробно описывается каждая новая функция и исправление ошибок. Среди этих функций подтверждено, что функция беспроводной зарядки Qi2, известная своей превосходной скоростью зарядки в 15 Вт по сравнению с оригинальным стандартом Qi, вскоре будет доступна на устройствах iPhone 13 и 14.

Qi2, как преемник оригинальной беспроводной зарядки Qi, представляет собой заметное улучшение скорости зарядки. В то время как оригинальная Qi часто выдавала мощность менее 15 Вт, производители обычно разрабатывали зарядные устройства мощностью 7,5 Вт или 10 Вт по соображениям доступности и производительности. Qi2, напротив, значительно увеличивает время зарядки.

iPhone 15 был пионером в использовании технологии Qi2, и примечательно, что теперь эта привилегия распространена на более ранние модели iPhone.

#ios #iphone 14 #iphone 13 #беспроводная зарядка
Источник: gizmodo.com
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