Трейлер GTA 6 собрал за 15 часов 69,2 млн просмотров, превзойдя Cyberpunk 2077, RDR2 и Zelda вместе взятые. Впечатляющий успех Rockstar Games.

Трейлер Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games привлек к себе пристальное внимание, собрав более 69,2 миллионов просмотров за первые 15 часов после выхода. Эта цифра превосходит совокупную аудиторию дебютных трейлеров таких известных игр, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Первоначально премьера была запланирована на 5 декабря, но трейлер был опубликован 4 декабря из-за утечки. Видео продолжает набирать десятки тысяч просмотров в минуту, что требует многократных правок во введении к этой статье, поскольку количество просмотров быстро превышает миллионную отметку.

реклама

Для сравнения, аудитория трейлера Grand Theft Auto 6 заметно выше, чем у некоторых наиболее значимых релизов видеоигр за последние пять лет. Например, Cyberpunk 2077, разработанный CD Projekt Red, набрал 28,6 миллиона просмотров в своем первоначальном тизерном трейлере. Предыдущий хит Rockstar, Red Dead Redemption 2, собрал 23,1 миллиона просмотров после своего дебюта, в то время как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, продолжение Breath of the Wild, набрало 16,1 миллиона просмотров в своем первом трейлере. Совокупная пожизненная аудитория этих трех игр составляет 67,8 миллиона просмотров, что превышает показатель Grand Theft Auto 6 менее чем за сутки с момента выхода трейлера.