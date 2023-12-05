В Вашингтоне, округ Колумбия, произошла вооруженная кража, в результате которой грабители похитили все ценные вещи у пострадавшего, включая ключи от автомобиля и смартфон на платформе Android.

В прошлом месяце один человек в Вашингтоне, округ Колумбия, подвергся вооруженному ограблению, в ходе которого преступники забрали все вещи из его карманов, включая ключи от машины и смартфон на базе Android. Пара, пожелавшая остаться анонимной, предоставила отчет об инциденте. Жена, которая только что закончила работать ранним утром, упомянула, что ее муж настоял на встрече с ней возле их квартиры, чтобы помочь с парковкой автомобиля.

Когда он вернулся в квартиру, к нему подошли двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием, ограбили его и забрали все из его карманов, включая ключи от своего автомобиля. Затем воры уехали на машине. Интересно, что перед отъездом они осмотрели украденный Android-телефон и быстро вернули его, выразив отсутствие интереса, поскольку изначально приняли его за iPhone.

Несмотря на то, что телефон был возвращен, женщина заявила, что инцидент существенно повлиял на ее жизнь.