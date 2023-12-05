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Levi
Воры возвращают украденный телефон Android, поняв, что это не iPhone
В Вашингтоне, округ Колумбия, произошла вооруженная кража, в результате которой грабители похитили все ценные вещи у пострадавшего, включая ключи от автомобиля и смартфон на платформе Android.

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В прошлом месяце один человек в Вашингтоне, округ Колумбия, подвергся вооруженному ограблению, в ходе которого преступники забрали все вещи из его карманов, включая ключи от машины и смартфон на базе Android. Пара, пожелавшая остаться анонимной, предоставила отчет об инциденте. Жена, которая только что закончила работать ранним утром, упомянула, что ее муж настоял на встрече с ней возле их квартиры, чтобы помочь с парковкой автомобиля.
Когда он вернулся в квартиру, к нему подошли двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием, ограбили его и забрали все из его карманов, включая ключи от своего автомобиля. Затем воры уехали на машине. Интересно, что перед отъездом они осмотрели украденный Android-телефон и быстро вернули его, выразив отсутствие интереса, поскольку изначально приняли его за iPhone.
Несмотря на то, что телефон был возвращен, женщина заявила, что инцидент существенно повлиял на ее жизнь.

#android #iphone #кража #преступление
Источник: 9to5mac.com
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