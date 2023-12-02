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Levi
Новая функция Secret Code в WhatsApp позволяет пользователям защищать приватные чаты паролем
WhatsApp представил новую функцию Secret Code для дополнительной защиты конфиденциальных чатов паролем. Это дополнение к ранее представленной Chat Lock, укрепляя приватность пользователей.

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Принадлежащий Meta WhatsApp недавно представил новую функцию, известную как Secret Code, направленную на повышение конфиденциальности разговоров пользователей в рамках платформы обмена сообщениями. Эта функция служит дополнительной мерой безопасности для защиты чатов, делая их менее доступными, когда доступ к телефону является общим или скомпрометирован.
Секретный код дополняет ранее анонсированную функцию блокировки чата, раскрытую в мае, которая выделяет определенные чаты в определенную папку, доступную только при предоставлении пароля устройства или биометрической аутентификации. Отличительный аспект Secret Code заключается в его способности назначать уникальный пароль исключительно для заблокированных чатов, отличный от учетных данных для разблокировки телефона. Это служит для укрепления конфиденциальности пользователей путем введения дополнительного уровня безопасности.

Примечательно, что пользователи могут выбрать скрытие папки заблокированных чатов из своего списка чатов, обеспечивая ее видимость исключительно путем ввода секретного кода в строке поиска. Эта стратегическая мера дополнительно ограничивает обнаружение заблокированных чатов, усиливая конфиденциальность пользователей.

Эта разработка последовала за недавним внедрением WhatsApp функции "Защита IP-адреса при звонках", предназначенной для сокрытия IP-адресов пользователей во время звонков путем их маршрутизации через серверы платформы.

#meta #приватность #новая функция
Источник: thehackernews.com
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