Количество игроков Red Dead Redemption 2 в Steam достигает нового максимума на фоне большой распродажи.

Количество игроков Red Dead Redemption 2 в Steam недавно достигло нового пика одновременно со значительными распродажами. Такая повышенная активность объясняется тем, что игроки пересматривают повествование Артура Моргана в преддверии предстоящего релиза Grand Theft Auto 6, спустя десятилетие после широкого успеха Grand Theft Auto 5. Несмотря на предстоящее обнародование следующей части серии Grand Theft Auto в декабре, продолжающаяся существенная скидка на платформе Steam привела к заметному росту вовлеченности в Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, что привело к установлению нового рекорда по количеству игроков в Steam.

Red Dead Redemption 2 отличается обширным изображением дикой природы Старого Запада, представляя повествование, сосредоточенное вокруг стареющего ковбоя Артура Моргана и его поиска своего места в распадающейся банде Ван дер Линде. Продуманный и размеренный темп игры, хотя иногда и воспринимается как потенциальный недостаток, не умаляет ее признания как одной из образцовых игр с открытым миром. По сравнению с такими известными играми, как Grand Theft Auto 5, The Elder Scrolls Skyrim и Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, оцененная в нашем обзоре в десять баллов, выделяется как превосходное достижение для Rockstar Games.