Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Крайне правый политик Герт Вилдерс побеждает на выборах в Нидерландах

Голландский политик Герт Вилдерс одержал крупную победу на выборах, что позволяет ему сформировать следующую правящую партию.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Скандальный голландский политик Герт Вилдерс одержал существенную победу на недавних выборах, позиционируя себя как лидера следующей правящей партии и потенциально взяв на себя роль следующего премьер-министра Нидерландов.
Ранее ожидалось, что 60-летний Вилдерс, которого часто сравнивают с "голландским Дональдом Трампом" за его популистский подход, останется в оппозиции на протяжении всей своей политической карьеры. Известие о его убедительной победе, о чем свидетельствовал экзит-полл, по-видимому, застало Вилдерса врасплох.

В своем первоначальном ответе, переданном через видео на X (бывшем Twitter), он продемонстрировал взвешенную реакцию. Он вытянул руки, закрыл лицо ладонями и просто заявил: "35!" — имея в виду количество мест, которое, согласно результатам экзит-полла, получит его Партия свободы (PVV) в нижней палате парламента, состоящей из 150 мест.

Ближе всего Вилдерс подошел к участию в правительстве, когда поддержал первую коалицию премьер-министра Марка Рютте в 2010 году. Однако он официально не присоединился к администрации меньшинства и прекратил сотрудничество всего через 18 месяцев из-за разногласий по поводу мер жесткой экономии. С тех пор основные политические партии предпочли дистанцироваться от него.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

политика выборы герт вилдерс нидерладны
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
21
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
3
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
2
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
3
Китайская видеокарта Moore Threads получила +80% производительности в играх с новым драйвером
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
28
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
17
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+

Сейчас обсуждают

Денис Макаров
20:54
Полнейший бред и околесица. С каких пор самсунг стал первым по скорости записи? Возможно лет 5 назад это имело место быть. Но сейчас самсунг далеко не топ и цена неоправданно завышена. Сам занимаюсь с...
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Иван Горыныч
20:45
Зарекалась ворона дерьмо клевать...🤣🤣🤣
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
glavhyilo
20:36
игру всем подарили как-то,но я так и не поставил её,она большая слишком,для этих раскладов.Совсем большие игры ставят только,если она того стоит.20-30гб такие игры должны быть максимум,а в 50-100гб я ...
В Life is Strange уже сыграло более 20 миллионов игроков
glavhyilo
20:31
Германия размещает истребители в гражданских аэропортах для отработки обороны крупных городов
Asker 013
20:31
Амба нам. Вместо отражения света, поверхность гор начнет участвовать в нагреве атмосферы. ... Надвигается великая сушь (( Там где Земля зеленью покрыта, утилизируется солнечная энергия, преобразуясь в...
Ученые обнаружили, в Перу исчезло больше половины ледников
SeTi2019
20:29
Вот тебе еще советский анекдот. В школе учительница рассказывает детям - В Советском Союзе живут самые счастливые дети, у них много хороших игрушек, они самые красивые и счастливые.... Машенька, а что...
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
Вадим Андриевский
20:27
Этой ссд в том слоте не позавидуешь . Мерзнуть она точно не будет.
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
swr5
20:18
Когда решили обменяться фотками с телефона
Первое тестирование шутера во вселенной EVE Online состоится уже в начале декабря
glavhyilo
20:13
в этом декабре,хана прийдёт украине уже.Война не танков идёт щас,они уже бесполезны в этих раскладах.Это как удивить врага пулемётом максимом щас.
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
Опричник
20:06
Великолепный танк, просто ох.......ый! Надёжный, как швейцарские часы!
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем