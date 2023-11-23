Скандальный голландский политик Герт Вилдерс одержал существенную победу на недавних выборах, позиционируя себя как лидера следующей правящей партии и потенциально взяв на себя роль следующего премьер-министра Нидерландов.

Ранее ожидалось, что 60-летний Вилдерс, которого часто сравнивают с "голландским Дональдом Трампом" за его популистский подход, останется в оппозиции на протяжении всей своей политической карьеры. Известие о его убедительной победе, о чем свидетельствовал экзит-полл, по-видимому, застало Вилдерса врасплох.



В своем первоначальном ответе, переданном через видео на X (бывшем Twitter), он продемонстрировал взвешенную реакцию. Он вытянул руки, закрыл лицо ладонями и просто заявил: "35!" — имея в виду количество мест, которое, согласно результатам экзит-полла, получит его Партия свободы (PVV) в нижней палате парламента, состоящей из 150 мест.



Ближе всего Вилдерс подошел к участию в правительстве, когда поддержал первую коалицию премьер-министра Марка Рютте в 2010 году. Однако он официально не присоединился к администрации меньшинства и прекратил сотрудничество всего через 18 месяцев из-за разногласий по поводу мер жесткой экономии. С тех пор основные политические партии предпочли дистанцироваться от него.