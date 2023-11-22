Возможности военного ИИ включают в себя не только оружие, но и системы поддержки принятия решений, которые помогают руководителям оборонных ведомств на всех уровнях принимать более качественные и своевременные решения.

Правительство Соединенных Штатов находится в авангарде глобальных инициатив, направленных на установление надежных норм, способствующих ответственному применению искусственного интеллекта и автономных систем в военных целях. На прошлой неделе Госдепартамент сообщил, что 47 государств официально одобрили "Политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта и автономии", первоначально представленную правительством 16 февраля в Гааге.

Искусственный интеллект, обозначаемый как ИИ, охватывает способность машин выполнять задачи, которые традиционно требуют человеческого интеллекта, включая распознавание образов, обучение на основе опыта, логическую дедукцию, прогностический анализ и выработку рекомендаций.

Возможности военного искусственного интеллекта охватывают не только вооружение, но и системы поддержки принятия решений, предназначенные для оказания помощи руководителям на всех уровнях обороны в принятии более обоснованных и своевременных решений, охватывающих весь спектр от поля боя до административных областей. Эти системы распространяются на различные функции, такие как управление финансами, начисление заработной платы, бухгалтерский учет, набор, удержание и продвижение персонала по службе, а также сбор и интеграция данных из разведывательных источников, средств наблюдения и рекогносцировки.



Саша Бейкер, заместитель министра обороны по политическим вопросам, заявила: "Соединенные Штаты сохраняют глобальную лидирующую роль в продвижении ответственного военного использования ИИ и автономии, при этом Министерство обороны более десяти лет выступает за этические принципы ИИ и политику автономии в системах вооружения. Политическая декларация основывается на этих продолжающихся усилиях, продвигая международные нормы, касающиеся ответственного военного использования искусственного интеллекта и автономии. Это служит основой для укрепления общего понимания и создания платформы для обмена передовым опытом между всеми государствами".