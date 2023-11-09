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Levi
Samsung выпускает собственный ИИ, подобный ChatGPT, для устройств Galaxy
Galaxy AI будет использовать только что анонсированную компанией модель Gauss AI.

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В среду Samsung сделала объявление о своей разработке Gauss, модели генеративного искусственного интеллекта, в ответ на ChatGPT. Впоследствии компания представила обзор Galaxy AI, который представлен как инициатива по внедрению опыта, ориентированного на искусственный интеллект, на мобильные устройства.
Подробности о Galaxy AI остаются ограниченными, в том числе о том, будет ли он включать модель Гаусса. Описанный в официальном сообщении Samsung как "опыт работы с искусственным интеллектом", он, как ожидается, объединит возможности искусственного интеллекта на устройстве и в облаке, чему будут способствовать совместные усилия с отраслевыми партнерами.

Конкретные мобильные устройства, в которые будет встроен Galaxy AI, не разглашаются; в том числе, будет ли он представлен в предстоящем Samsung Galaxy S24, релиз которого намечен на начало 2024 года, или в других планшетах Galaxy и носимых продуктах. Samsung пока не ответила на запросы о разъяснениях по этому вопросу.

Точное влияние Galaxy AI на взаимодействие пользователей с мобильными устройствами Galaxy остается неопределенным, хотя была выявлена одна показательная особенность. Функция "AI Live Translate Call", эксклюзивная для новейшего телефона Galaxy AI, позволит осуществлять аудио- и текстовый перевод в режиме реального времени с помощью встроенного искусственного интеллекта, гарантируя, что разговоры и переводы остаются локализованными на устройстве.

Вонджун Чой, руководитель отдела исследований и разработок Mobile eXperience Business, заявил в пресс-релизе, что Galaxy AI представляет собой их самое обширное интеллектуальное предложение на сегодняшний день и, как ожидается, окажет преобразующее влияние на восприятие мобильных телефонов.

#chatgpt #samsung galaxy #исскусвенный интеллект #gauss al
Источник: cnet.com
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