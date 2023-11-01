Зрители должны включать рекламу, если они не хотят платить за премию YouTube в размере 14 долларов в месяц.

YouTube предпринял всесторонние меры по борьбе с использованием блокировщиков рекламы своей базой пользователей. Платформа подтвердила свою твердую позицию в отношении дополнений, расширений и программ, которые блокируют рекламу по всему миру, утверждая, что такие действия нарушают Условия предоставления услуг YouTube. Представитель YouTube заявил: "Мы инициировали глобальную кампанию, чтобы побудить зрителей с включенными блокировщиками рекламы либо разрешить показ рекламы на YouTube, либо воспользоваться сервисом YouTube Premium без рекламы. Реклама играет ключевую роль в поддержке разнообразного сообщества создателей контента по всему миру и предоставляет доступ к контенту YouTube миллиардам пользователей".

Ранее в этом году YouTube начал борьбу с блокировщиками рекламы. Изначально он отображал всплывающие уведомления для пользователей, уведомляя их о нарушении Условий предоставления услуг платформы. Впоследствии в этих уведомлениях был введен таймер, чтобы гарантировать, что пользователи подтвердят получение сообщения. К июню был принят более жесткий подход, предупреждающий зрителей о том, что им будет запрещено воспроизводить более трех видеороликов, если они не отключат свои блокировщики рекламы. Эта мера, первоначально описанная как "небольшой эксперимент", была направлена на то, чтобы побудить пользователей либо включить рекламу, либо воспользоваться сервисом YouTube Premium, который теперь распространен на всю пользовательскую базу.



Стоит отметить, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами с воспроизведением видео в браузерах Microsoft Edge и Firefox, даже если у них не установлены блокировщики рекламы, о чем сообщает Android Police. Однако нам не удалось воспроизвести это поведение.



В июле YouTube увеличил абонентскую плату за YouTube Premium с 12 до 14 долларов в месяц. YouTube Premium предлагает дополнительные функции, такие как просмотр в автономном режиме, фоновое воспроизведение и потоковая передача более высокого качества в разрешении 1080p. Однако это может показаться дорогостоящим для тех, кто ищет исключительно опыт без рекламы.