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Levi
Microsoft выпускает Windows 11 версии 23H2
Microsoft выпускает Windows 11 версии 23H2, которую она описывает как "ограниченный накопительный выпуск".

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Сегодня Microsoft представляет Windows 11 версии 23H2, которую Джон Кейбл, вице-президент Microsoft по обслуживанию и доставке Windows, охарактеризовал как "ограниченный накопительный выпуск". Этот выпуск предлагает ограниченный набор новых функций благодаря знакомому и эффективному процессу обновления. Эта ограниченная область применения частично обусловлена существенным обновлением, выпущенным в конце сентября, в котором были представлены функции искусственного интеллекта Copilot, функции искусственного интеллекта в Paint и изменения в OneDrive, Photos и Windows Backup. С 23H2 акцент смещается в сторону улучшений в работе команд и управлении приложениями.
Заметные изменения включают интеграцию встроенной функции чата в Microsoft Teams, которая теперь является частью панели задач по умолчанию. Пользователи могут отправлять и получать SMS-сообщения через Microsoft Teams, хотя альтернативным вариантом остается "Мой телефон". Команды также внедрят новую функциональность "Люди", чтобы упростить поиск контактов.

Кроме того, Microsoft включила WDDM 3.2 (Windows Display Driver Model 3.2) и HLSL Shader Model 6.8 в обновление 23H2. Последний вводит экспериментальные функции, включая рабочие графики и поддержку Wave Matrix для DirectX. Рабочие графики создают систему шейдерных узлов, которые облегчают создание настраиваемых графических процессоров, в то время как волновые матрицы улучшают матричное умножение с высокой пропускной способностью, что особенно полезно в приложениях машинного обучения. Конкретные улучшения, внесенные WDDM 3.2, остаются нераскрытыми.

#microsoft #технологии #windows
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