В четверг военный корабль вблизи побережья Йемена перехватил 4 крылатых ракеты и 15 беспилотных летательных аппаратов

В четверг эсминец класса "Арли-Берк", находившийся недалеко от побережья Йемена, столкнулся с более масштабным и непрерывным обстрелом беспилотных летательных аппаратов и ракет, чем сообщалось ранее.

Корабль USS Carney, который проходил транзитом через Суэцкий канал в среду, успешно перехватил и нейтрализовал четыре крылатых ракеты и 15 беспилотных летательных аппаратов в течение девяти часов. Эта информация исходит от надежного американского чиновника, который хорошо разбирается в ситуации.

Перехваченные ракеты и беспилотные летательные аппараты двигались на север вдоль Красного моря, что не оставляло сомнений в том, что они предназначались Израилю, в отличие от первоначальной оценки Пентагона. Это продолжительное наступление, исходящее из-за пределов конфликта в Газе, вызывает обеспокоенность по поводу потенциального распространения конфликта за пределы границ прибрежного анклава.



Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что ракеты были выпущены силами хуситов в Йемене при поддержке Ирана и, возможно, были нацелены на израильские объекты. Во время брифинга Райдер уточнил, что были задействованы три крылатые ракеты наземного базирования и "несколько" беспилотных летательных аппаратов.



Стоит отметить, что некоторые из перехваченных снарядов летели на высотах, представляющих потенциальную опасность для коммерческой авиации. Военный корабль США "Carney" использовал ракеты класса "земля-воздух" SM-2 для перехвата и нейтрализации этих беспилотных летательных аппаратов и ракет.