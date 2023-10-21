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Levi
Мирный саммит в Египте, возможно, будет бороться за укрепление единства в Газе
Египет проводит саммит по кризису в секторе Газа в субботу на фоне растущих опасений более широкой войны на Ближнем Востоке

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Египет запланировал на субботу саммит по урегулированию кризиса в Газе в связи с опасениями по поводу разрастания ближневосточного конфликта. Примечательно, что отсутствие высокопоставленного чиновника из главного союзника Израиля, Соединенных Штатов, а также неучастие некоторых других лидеров умерили ожидания относительно потенциальных результатов саммита.
В спешно организованном Каирском мирном саммите, созванном во время продолжающегося конфликта, примут участие несколько глав государств и правительств арабских и европейских стран, а также их министры иностранных дел.

Этот саммит проходит в то время, когда Израиль готовится к наземному нападению на Газу в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек. Контрнаступление Израиля привело к гибели более 4100 палестинцев и усугубило гуманитарный кризис в Газе.

Китай подтвердил, что его посланник на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь примет участие, в то время как Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Египет не предоставил подробной информации о конкретных целях саммита, за исключением заявления, опубликованного египетским председательством 15 октября, в котором упоминалось, что на саммите будут рассмотрены последние события, связанные с кризисом в Газе, и будущее палестинского вопроса.

Участие некоторых лидеров в настоящее время остается неопределенным, и общий состав участников все еще может измениться, согласно источнику из Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак присутствовать не будут, и официального подтверждения относительно присутствия президента Франции Эммануэля Макрона пока не поступало.

#саммит #газа #египет
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