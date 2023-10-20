В пятницу Израиль объявил о намерении эвакуировать более 20 000 жителей из Кирьят-Шмона, одного из крупнейших городов на его северной границе с Ливаном.

В пятницу Израиль объявил о своем намерении эвакуировать более 20 000 жителей из Кирьят-Шмоны, крупного города, расположенного на его северной границе с Ливаном. Это решение было принято после значительной трансграничной перестрелки в регионе накануне.



На израильско-ливанской границе продолжаются, хотя и ограниченные, столкновения с момента начала конфликта в Газе две недели назад. Ранее Израиль объявил определенные районы вдоль границы закрытыми военными зонами, вынудив жителей переселиться. Однако эта эвакуация знаменует собой крупнейшую подобную операцию на зеленых холмах Восточной Галилеи.

В четверг произошел инцидент по ту сторону границы от Кирьят-Шмоны, где израильские войска вступили в ожесточенную перестрелку с ливанской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном. К сожалению, сообщалось, что в результате израильского обстрела в этом районе был убит журналист.



"Хезболла" опубликовала заявление, в котором говорится: "Мы подчеркиваем, что нападения на гражданских лиц и нарушение безопасности нашей страны не останутся без ответа и повлекут за собой последствия".



Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил: "Этот тип эвакуации, который уже был осуществлен в нескольких городах вдоль северной границы, позволяет ЦАХАЛу расширить свою оперативную гибкость в борьбе с организацией "Хезболла"".