Израиль продолжил авиаудары по сектору Газа в четверг, в то время как британский премьер-министр Риши Сунак следовал за президентом США Джо Байденом в поездке, в рамках которой выразили поддержку войне против ХАМАСА.

В четверг Израиль нанес дополнительные авиаудары по Газе. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после визита президента США Джо Байдена также выразил поддержку конфликту с ХАМАСОМ, призвав Израиль облегчить ситуацию для осажденного населения в Газе. Президент Байден вернулся домой после восьмичасового визита, в ходе которого он пообещал оказать помощь обороне Израиля и выразил соболезнования выжившим в результате рейда ХАМАС 7 октября на юге Израиля, в результате которого погибли 1400 человек. Однако его усилия убедить Израиль улучшить условия для 2,3 миллиона жителей Газы, которые живут в условиях блокады, по-видимому, дали ограниченные результаты.



Президент Байден упомянул, что он заручился предложением Египта разрешить въезд в Газу 20 грузовикам с гуманитарной помощью в ближайшие дни, хотя это не соответствует 100 грузовикам в день, рекомендованным главой ООН по оказанию помощи Мартином Гриффитсом во время его брифинга в Совете Безопасности. Два источника в египетских службах безопасности подтвердили, что в четверг было отправлено оборудование для ремонта дорог на стороне Газы, чтобы облегчить доставку помощи. Более 100 грузовиков были размещены на египетской стороне, хотя ожидалось, что они пересекут границу только в пятницу.



Перед отъездом президент Байден обратился к израильскому народу, заявив: "Пока вы чувствуете этот гнев, не позволяйте ему поглотить вас. После событий 11 сентября в Соединенных Штатах мы испытали гнев. Хотя мы искали и добивались справедливости, мы также совершали ошибки".



Позже, на борту Air Force One, он заметил: "Израиль столкнулся со значительными трудностями, но правда в том, что у них есть возможность облегчить страдания людей, которым некуда обратиться. Это действие, которое они должны предпринять".