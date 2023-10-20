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Levi
Сунак поддержал Байдена после бомбардировок в Газе
Израиль продолжил авиаудары по сектору Газа в четверг, в то время как британский премьер-министр Риши Сунак следовал за президентом США Джо Байденом в поездке, в рамках которой выразили поддержку войне против ХАМАСА.

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В четверг Израиль нанес дополнительные авиаудары по Газе. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после визита президента США Джо Байдена также выразил поддержку конфликту с ХАМАСОМ, призвав Израиль облегчить ситуацию для осажденного населения в Газе.Президент Байден вернулся домой после восьмичасового визита, в ходе которого он пообещал оказать помощь обороне Израиля и выразил соболезнования выжившим в результате рейда ХАМАС 7 октября на юге Израиля, в результате которого погибли 1400 человек. Однако его усилия убедить Израиль улучшить условия для 2,3 миллиона жителей Газы, которые живут в условиях блокады, по-видимому, дали ограниченные результаты.

Президент Байден упомянул, что он заручился предложением Египта разрешить въезд в Газу 20 грузовикам с гуманитарной помощью в ближайшие дни, хотя это не соответствует 100 грузовикам в день, рекомендованным главой ООН по оказанию помощи Мартином Гриффитсом во время его брифинга в Совете Безопасности. Два источника в египетских службах безопасности подтвердили, что в четверг было отправлено оборудование для ремонта дорог на стороне Газы, чтобы облегчить доставку помощи. Более 100 грузовиков были размещены на египетской стороне, хотя ожидалось, что они пересекут границу только в пятницу.

Перед отъездом президент Байден обратился к израильскому народу, заявив: "Пока вы чувствуете этот гнев, не позволяйте ему поглотить вас. После событий 11 сентября в Соединенных Штатах мы испытали гнев. Хотя мы искали и добивались справедливости, мы также совершали ошибки".

Позже, на борту Air Force One, он заметил: "Израиль столкнулся со значительными трудностями, но правда в том, что у них есть возможность облегчить страдания людей, которым некуда обратиться. Это действие, которое они должны предпринять".

#сша #израиль #хамас #война израиля и палестины
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