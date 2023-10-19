Во время своих бесед в Тель-Авиве президент Байден запросил согласие израильского кабинета министров на доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи в Газу

Президент США Джо Байден объявил, что Израиль согласился разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта.

Он подчеркнул, что любые попытки ХАМАСА присвоить эту помощь будут свидетельствовать об отсутствии заботы о благополучии палестинского населения. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов защите жизней гражданского населения во время конфликтов и подчеркнул настоятельную необходимость предоставления населению Газы необходимых ресурсов, включая продовольствие, воду, медикаменты и кров.

Во время своих бесед в Тель-Авиве президент Байден запросил согласие израильского кабинета министров на доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи в Газу. Это соглашение основано на условии, что будут проводиться инспекции для обеспечения того, чтобы помощь доходила до нуждающихся гражданских лиц и не попадала в руки ХАМАСА.



Соединенные Штаты тесно сотрудничают с правительством Египта, Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, такими как Всемирная продовольственная программа, и другими региональными партнерами в целях содействия быстрой перевозке грузовиков с гуманитарной помощью через границу.