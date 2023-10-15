Представитель Европейского союза официально предупредил компании Google и YouTube о распространении дезинформации в связи с конфликтом между ХАМАС и Израилем, а также о наличии графического контента, доступного несовершеннолетним.

Европейская комиссия направила официальное сообщение дочерним компаниям Alphabet, Google и YouTube, относительно их ответственности в отношении графического контента и дезинформации во время конфликта Израиля и ХАМАСА на Ближнем Востоке.

Письмо, адресованное генеральному директору Google Сундару Пичаи и генеральному директору YouTube Нилу Мохану, было отправлено европейским комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном в качестве напоминания об их обязательствах по модерации контента, изложенных в Законе Европейского союза о цифровых услугах (DSA).



В письме Бретон подчеркивает юридические требования к Google по обеспечению того, чтобы графический контент, такой как видео с пленниками, оставался недоступным несовершеннолетним в Европейском Союзе.



"Я хочу повторить, что вы несете конкретное обязательство по защите миллионов детей и подростков, использующих ваши платформы в ЕС, от воздействия насильственного контента, изображающего ситуации с заложниками, и других откровенных видеороликов. Это требует принятия подходящих и соразмерных мер для поддержания высокого уровня неприкосновенности частной жизни, охраны и защищенности несовершеннолетних", - заявил Бретон.