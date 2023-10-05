Президент Словакии Зузана Чапутова выразила свое противодействие предоставлению дополнительной военной помощи Украине после результатов выборов.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила свое несогласие с предоставлением дополнительной военной помощи Украине после победы на выборах пророссийского кандидата Роберта Фицо и его партии SMER. Эту информацию сообщило словацкое новостное издание Dennik N 4 октября.

Согласно отчету, Министерство обороны Словакии подготовило новый пакет помощи Украине, который президент Чапутова могла подписать, когда предшественник Фицо еще находился на своем посту. Однако президент отказался сделать это, подчеркнув необходимость уважать результаты парламентских выборов.

Роберт Фицо, бывший премьер-министр Словакии, и его партия SMER одержали незначительную победу на выборах в Словакии 30 сентября. Хотя SMER не получила абсолютного большинства, у них будет возможность сформировать коалицию с другой политической партией.



Ожидается, что Роберт Фицо, скорее всего, будет занимать пост премьер-министра еще один срок, и он публично выступал за прекращение военной поддержки украинской обороны, блокирование членства Украины в НАТО и поощрение переговоров между Киевом и Москвой.

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До избрания Фицо Словакия занимала шестое место по объему военной и гуманитарной помощи Украине, как сообщает NBC News. Словакия была важным союзником Украины с момента начала военной операции России на Украину в феврале 2022 года, предоставив многочисленные пакеты помощи и 13 истребителей Миг-29.