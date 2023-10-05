Великобританский премьер-министр Риши Сунак предложил поэтапное повышение возраста, с которого разрешено приобретать сигареты в Англии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в среду о предложении постепенно повышать разрешенный возраст для покупки сигарет в Англии на один год ежегодно, пока это не станет незаконным для всего населения, с целью постепенного отказа от курения, особенно среди молодежи. Это предложение было изложено во время ежегодной конференции Консервативной партии, основной целью которой было не допустить, чтобы подростки начали употреблять сигареты.

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В настоящее время на всей территории Великобритании незаконно продавать сигареты или табачные изделия лицам младше 18 лет. Офис Sunak пояснил, что эти постепенные изменения запретят тем, кому в этом году исполнилось 14 лет и младше, легально приобретать сигареты в Англии.



Примечательно, что в случае одобрения парламентом это правовое изменение будет применяться исключительно к Англии и не затронет Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс.



Хотя число курильщиков в Великобритании значительно сократилось на две трети с 1970-х годов, согласно официальной статистике, примерно 13% населения, что эквивалентно 6,4 миллионам человек, по-прежнему курят.



По данным офиса Sunak, в 2007 году британское правительство повысило разрешенный возраст продажи табака с 16 до 18 лет, что привело к снижению распространенности курения среди 16-17-летних на 30%. Эксперты в области здравоохранения выразили свою поддержку плану премьер-министра по постепенному повышению установленного законом возраста для приобретения табачных изделий, отметив, что аналогичная мера была принята в Новой Зеландии в прошлом году.