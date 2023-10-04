Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Западные запасы боеприпасов на исходе, поскольку военная операция в Украине затягивается
Западные военные бьют тревогу: боеприпасы для Украины заканчиваются. Нужно увеличить производство, чтобы помочь Украине.

реклама

Западные военные чиновники выступили с предупреждением относительно сокращения запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении Украины. Они призвали страны-члены НАТО активизировать свои усилия по производству боеприпасов, чтобы поддержать способность Украины противостоять российским силам.

реклама

Эта обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки боеприпасов возникла после того, как в недавно принятом Конгрессом США законопроекте о временных расходах, направленном на предотвращение закрытия правительства, не были указаны средства, выделенные на закупку оружия для Украины.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дальнейшая неопределенность окружает будущее американской помощи Украине,  поскольку во вторник состоялось отстранение спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, ярого сторонника поддержки Украины, от занимаемой им руководящей должности в Республиканской партии.

Эти события создают серьезные проблемы для Украины, особенно в связи с тем, что конфликт с Россией продолжается уже 20-й месяц. Эта ситуация также поднимает вопросы о том, может ли Москва воспринять возможность пережить обязательства Запада.

При рассмотрении этого вопроса отмечается, что, хотя оружие и боеприпасы были предоставлены Украине, запасы были взяты с частично заполненных или истощенных складов в Европе, которые в настоящее время на исходе. Джеймс Хиппи, государственный министр вооруженных сил Соединенного Королевства, подчеркнул необходимость продолжения помощи Киеву, несмотря на сокращение запасов, и подчеркнул необходимость того, чтобы западные страны укрепили свои возможности по производству боеприпасов.

#россия #украина #сво #боеприпасы
6
Показать комментарии (6)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
4
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
72
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:46
Ара, а вот скажи людям, когда же вы там в Ереване наконец-таки заскачете по-какляцки?
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
ЧatoБoт
20:45
Копипастер, так ты себе на корочку хлеба никогда не заработаешь.
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
Олег Тимофеев
20:44
Удача.
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
VAKT
20:44
Армяне сами-себя закапывают.
Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии
Джахангир Умурзаков
20:43
А как же песков он пользуется впн
В российском магазине приложений RuStore планируют запретить размещать большинство VPN-сервисов
ЧatoБoт
20:42
>операция в Украине затягивается В Дупе кроме операбельного геморроя ничего не может быть. Ну разве что ещё глисты ака обитатели.
Google продлевает срок программной поддержки телефонов Pixel до семи лет
Frahoisl
20:41
Опять оверклокерс кидает статьи в тред личных записей...
Принцип работы контроллера памяти в процессоре на примере Эльбрус 16С
Лев корл
20:39
А 14900K?
Очередное появление моделей Core 14-го поколения в канадской рознице подтверждает небольшой рост цен
erno
20:39
Утопающий хватается за соломинку.
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
Mallory
20:39
Спасибо за дополнение, и правда systemd не используется оказывается в этом дистрибутиве. Тогда все еще веселее, правда почти всего его проблемы не из-за этого. Что любопытно, конструктивную критику о...
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем