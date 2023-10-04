Западные военные бьют тревогу: боеприпасы для Украины заканчиваются. Нужно увеличить производство, чтобы помочь Украине.

Западные военные чиновники выступили с предупреждением относительно сокращения запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении Украины. Они призвали страны-члены НАТО активизировать свои усилия по производству боеприпасов, чтобы поддержать способность Украины противостоять российским силам.

реклама

Эта обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки боеприпасов возникла после того, как в недавно принятом Конгрессом США законопроекте о временных расходах, направленном на предотвращение закрытия правительства, не были указаны средства, выделенные на закупку оружия для Украины.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дальнейшая неопределенность окружает будущее американской помощи Украине, поскольку во вторник состоялось отстранение спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, ярого сторонника поддержки Украины, от занимаемой им руководящей должности в Республиканской партии.



Эти события создают серьезные проблемы для Украины, особенно в связи с тем, что конфликт с Россией продолжается уже 20-й месяц. Эта ситуация также поднимает вопросы о том, может ли Москва воспринять возможность пережить обязательства Запада.



При рассмотрении этого вопроса отмечается, что, хотя оружие и боеприпасы были предоставлены Украине, запасы были взяты с частично заполненных или истощенных складов в Европе, которые в настоящее время на исходе. Джеймс Хиппи, государственный министр вооруженных сил Соединенного Королевства, подчеркнул необходимость продолжения помощи Киеву, несмотря на сокращение запасов, и подчеркнул необходимость того, чтобы западные страны укрепили свои возможности по производству боеприпасов.