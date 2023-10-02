Несколько приложений, включая Instagram, Uber и видеоигру Asphalt 9, были заподозрены в том, что они способствуют возникновению проблемы с нагревом, причем Instagram уже устранил проблему со своим приложением в недавнем обновлении.

С момента выпуска последней модели смартфона в сентябре поступали сообщения о том, что пользователи наблюдают чрезмерный перегрев. Apple признала наличие этой проблемы и объяснила ее ошибкой, возникшей во время установки iOS 17 на устройство. Кроме того, Apple указала, что изменения, внесенные в сторонние приложения, способствуют перегрузке системы, что еще больше усугубляет проблему перегрева.



Пользователи iPhone часто замечают временное повышение температуры устройства во время первоначальной настройки или резервного копирования из-за повышенных требований к обработке и длительной эксплуатации устройства. Однако в случае с iPhone 15 эти проблемы, связанные с нагревом, были более выраженными.

Многочисленные пользователи выразили свое недовольство степенью нагрева, выделяемого новыми телефонами, на различных платформах социальных сетей. Apple уточнила, что устройство может проявлять повышенную теплоотдачу в первые дни использования или после восстановления из-за усиленной фоновой активности.

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Apple выявила конкретные факторы, способствующие повышению температуры, включая ошибку в iOS 17, которая является последней версией программного обеспечения Apple, разработанного для самых последних моделей устройств. Кроме того, Apple сослалась на недавние обновления для выбора сторонних приложений в качестве источника перегрузки системы. Компания активно сотрудничает с разработчиками приложений для реализации корректирующих мер, которые в настоящее время находятся в процессе внедрения.



Несколько приложений, включая Instagram, Uber и видеоигру Asphalt 9, были заподозрены в том, что они способствуют возникновению проблемы с нагревом, причем Instagram уже устранил проблему со своим приложением в недавнем обновлении.