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Levi
20 самолетов отклонились от курса над воздушным пространством Ирака
Подмена GPS привела к тому, что более 20 самолетов отклонились от курса в воздушном пространстве Ближнего Востока.

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За последние две недели более 20 коммерческих и частных самолетов, пролетавших над Ираном, отклонились от курса полета из-за ложных сигналов GPS, исходящих с земли. Эти сигналы нарушили работу навигационных систем самолета, затронув различные модели, включая Boeing 737 и 777.

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Отчет OPS Group, специализирующейся на безопасности полетов, задокументировал эти инциденты. В одном случае Boeing 777 значительно отклонился от курса, что экипаж спросил у управления воздушного движения Багдада, “Который час и где мы находимся?". 

Оперативная группа, в состав которой входят 8000 профессионалов, включая диспетчеров, пилотов и других лиц, начала сообщать о случаях подмены навигационного сигнала GPS 25 сентября.

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Большинство этих инцидентов произошло во время полетов по авиалинии UMB688 на севере Ирака, соединяющему Ближний Восток и Европу. Один бизнес-класс был близок к тому, чтобы войти в воздушное пространство Ирана без надлежащего разрешения.

Основной причиной этих проблем является подмена сигнала GPS, форма кибератаки, предназначенная для манипулирования навигацией воздушного судна или груза. Несмотря на то, что помехи сигналу GPS существуют уже некоторое время, это первый случай такого сложного нацеливания на коммерческие пассажирские рейсы. Подмена сигнала GPS влечет за собой передачу поддельных радиосигналов на приемные антенны, тем самым перекрывая законные спутниковые сигналы GPS.

Следовательно, из-за сбоя в работе их навигационных систем пилоты вынуждены обращаться за помощью к службе управления воздушным движением, чтобы определить точное местоположение своего воздушного судна.

#самолет #gps #ирак #отклонение от курса
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