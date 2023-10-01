Более ста дельфинов были найдены мертвыми в бразильской Амазонке на фоне исторической засухи и рекордно высокой температуры воды.

В течение последних семи дней в озере Тефе, расположенном в бразильской Амазонке, было обнаружено более ста вымерших дельфинов. Это явление было объяснено продолжающейся исторической засухой и беспрецедентно высокими температурами воды, некоторые из которых превысили 102 градуса по Фаренгейту. О результатах исследования сообщил Институт Мамирауа, учреждение, финансируемое Министерством науки Бразилии.

Институт указал, что исключительно высокий уровень смертности дельфинов может быть связан с экстремальными климатическими условиями, в частности с повышенными температурами, зафиксированными в озере Тефе. Примечательно, что в некоторых районах озера зарегистрирована температура, превышающая 39 градусов по Цельсию (102 градуса по Фаренгейту). Хотя пока еще преждевременно окончательно устанавливать точную причину этого экстраординарного события, эксперты сходятся во мнении, что засуха и связанные с ней высокие температуры в озере Тефе являются существенными способствующими факторами.

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Это событие подчеркивает растущую обеспокоенность ученых-климатологов относительно последствий деятельности человека и экстремальных засух в регионе Амазонки. Кроме того, следует отметить, что река Амазонка, крупнейшая водная артерия в мире, в настоящее время переживает сухой сезон, что приводит к неблагоприятным последствиям для различных видов речной фауны из-за преобладающих рекордно высоких температур.