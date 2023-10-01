Французское правительство призывает к спокойствию, поскольку оно уже работает со вспышкой клопов в столице

Недавние видеоролики жителей Парижа, на которых запечатлены нашествия клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и других повседневных местах, привели к вмешательству правительства.



Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил: "Крайне важно признать, что на самом деле ни один человек не освобожден от этой проблемы". Он продолжил: "Несмотря на то, что существуют идентифицируемые факторы риска, нельзя отрицать, что клопов можно встретить практически в любом месте и непреднамеренно занести к себе домой".

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Министр транспорта Клемент Бон объявил о своем намерении заняться проблемой заражения и начать переговоры с транспортными операторами в ближайшие дни.

Эта проблема с вредителями не нова; три года назад французское правительство выступило с инициативой, направленной на информирование жителей о распространении клопов и предоставление ресурсов для борьбы с ними в домашних условиях.

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Актуальность этой ситуации усиливается в связи с предстоящими Олимпийскими играми, которые планируется провести в Париже в следующем году. Среди местных жителей и иностранных гостей возникли опасения по поводу того, может ли проблема клопов снизить интерес к посещению этого международного спортивного мероприятия. Однако заместитель мэра Грегуар выразил уверенность, заявив: "Надвигающейся угрозы Олимпийским играм нет. Клопы были проблемой и раньше, и они будут оставаться таковыми и после этого".



Заместитель мэра Грегуар также призвал страховые компании включить защиту от клопов в полисы страхования жилья, признавая, что людям с ограниченными финансовыми возможностями часто не хватает ресурсов для привлечения служб по борьбе с вредителями.