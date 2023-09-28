Словакия готовится избрать своего пятого премьер-министра всего за четыре года, и поскольку оппозиционная партия сторонника Кремля Роберта Фицо лидирует в опросах, на Западе за ней наблюдают с тревогой.

Словакия готовится к своим пятым выборам премьер-министра за последние четыре года, и это событие вызвало обеспокоенность в западном мире из-за нынешнего лидирующего положения оппозиционной партии Роберта Фицо, которая воспринимается как симпатизирующая Кремлю.

С момента начало СВО России на Украину в феврале прошлого года Словакия оставалась верным союзником Киева. Эти две соседние страны имеют общую границу, и Словакия, в частности, выступила с инициативой предоставить Украине средства противовоздушной обороны, а также предложила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

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Однако ситуация может претерпеть существенные изменения, если Роберт Фицо придет к власти. Бывший премьер-министр не скрывает своих прокремлевских наклонностей и поддерживает дискредитированную большинством версию, в которой "украинские нацисты и фашисты" обвиняются в подстрекательстве президента России Владимира Путина к решению начать СВО.



Фицо недвусмысленно выступал за прекращение поставок оружия словацким правительством Киеву. Более того, он утверждал, что, если он станет премьер-министром, Словакия откажет Украине в дальнейшей помощи боеприпасами. Он также выступает против вступления Украины в НАТО.

Примечательно, что Роберт Фицо ранее занимал пост премьер-министра Словакии более десяти лет, занимая этот пост сначала с 2006 по 2010 год, а затем снова с 2012 по 2018 год. Его отставка в марте 2018 года была вызвана масштабными массовыми протестами после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой. Репортаж Кучака разоблачил коррупцию в элитных кругах страны, в том числе лиц, тесно связанных с Фицо и его политической партией SMER.