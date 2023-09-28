В среду Германия ужесточила пограничный контроль с Польшей и Чехией, с целью борьбы с незаконной миграцией и "торговлей людьми". Этот шаг вызван ростом числа заявлений о предоставлении убежища и ожесточенными дебатами о миграционной политике страны.

Германия объявила об усилении пограничного контроля с Польшей и Чешской Республикой с целью пресечения торговли людьми. Это решение было принято на фоне жарких дебатов о миграционной политике Германии и резкого роста числа заявлении о предоставлении убежища.

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Министр внутренних дел Нэнси Фрейзер заявила, что полиция проведет дополнительные гибкие проверки и мобильный контроль вдоль маршрутов контрабанды на этих границах с немедленным вступлением в силу и в сотрудничестве с польскими и чешскими властями. Министр подчеркнул настоятельную необходимость прекращения деятельности контрабандистов, которые подвергают опасности человеческие жизни ради максимизации своей прибыли.



Кроме того, рассматривается вопрос о введении постоянного контроля вдоль этих границ, хотя и временно и в исключительных случаях, в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Примечательно, что до сих пор стационарный пограничный контроль действовал только в Баварии, граничащей с Австрией, из-за миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда Германия приняла более миллиона беженцев.