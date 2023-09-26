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Levi
Обновления для Windows 11 могут стать фундаментом для Windows 12
Несмотря на отсутствие официального анонса, мероприятие Microsoft в сентябре 2023 года намекнуло на разработку Windows 12

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Windows 12 в настоящее время находится в разработке, хотя Microsoft еще не выпустила и официально не анонсировала ее. Мероприятие Microsoft, состоявшееся в сентябре 2023 года, показало, что последние обновления Windows 11 закладывают основу для следующей версии операционной системы.

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Значительная часть презентации была посвящена предстоящему помощнику с искусственным интеллектом, который призван революционизировать пользовательский опыт в Windows. В новом обновлении для Windows 11 представлен Copilot, искусственный интеллект, который легко интегрирует информацию из Интернета, данные, связанные с работой, и текущие задачи ПК для оказания помощи. Copilot расширяет возможности приложений по умолчанию, анализируя данные из календарей, электронных писем, документов и многого другого, облегчая быстрое составление текстов и электронных писем.

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Кроме того, он предлагает предложения в режиме реального времени в таких приложениях, как Outlook, и включает контекст из Bing Mobile и Edge на смартфонах. Примечательно, что эта функциональность искусственного интеллекта распространяется на операционную систему Windows, позволяя пользователям управлять различными аспектами работы на рабочем столе с помощью голосовых или текстовых команд. Например, пользователи могут быстро включить темный режим, запустить музыкальные плейлисты или проверить наличие обновлений Windows.

#microsoft #windows 11 #windows 12
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