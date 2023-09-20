Россия наносит удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в Украине.

Российские войска нанесли авиаудар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в центральной Украине в среду, как сообщили местные власти.

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По словам Дмитрия Лунина, главы областной военной администрации в Полтавской области, расположенной на восточном берегу Днепра, украинская противовоздушная оборона успешно перехватила несколько снарядов, нацеленных на нефтеперерабатывающий завод.

Однако, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге был нанесен ущерб, который привел к пожару. К счастью, сообщений о жертвах не поступало. Однако работы по переработке на предприятии были временно приостановлены.