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Samsung тизерит более тонкий Galaxy Z Fold/Flip 5 перед мероприятием Samsung Unpacked
которое состоится 26 июля, когда мы наконец-то увидим новейшие складные устройства, умные часы и планшеты компании.

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Тизер фокусируется в основном на складных элементах продуктов компании, но не включает фотографии. Вместо этого руководитель мобильного отдела Samsung Т. М. Рох рассказывает об усилиях, которые были приложены для того, чтобы сделать Z Fold 5 и Flip 5 немного тоньше.

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Ро начинает с объяснения подхода Samsung к дизайну и того, как это влияет на складные устройства. Любой, кто интересуется дизайном, будет рад услышать о "дизайнерской идентичности" Samsung. По словам Ро, Samsung строит все свои продукты так, чтобы они были "узнваемыми, инновационными и гармоничными".

Ро говорит, что карьера инженера научила его тому, что лучшие проекты часто "переплетаются с технологическими инновациями". По его словам, нет лучшего примера, чем складные смартфоны Samsung. Складные телефоны имеют много тех же компонентов, что и традиционные смартфоны, но они требуют очень много инженерной работы для созданию телефона с сенсорным экраном, который можно складывать не ломая, и который привлекательно выглядит.

Возможно, самая интересная деталь в посте - это когда Ро обсуждает толщину нового телефона. Он говорит, что Samsung повысила стандарты эргономики складных устройств и сумела сделать складные устройства 5-го поколения еще тоньше. Это было бы долгожданной переменой после незначительных изменений складной конструкции в течение последних нескольких поколений телефонов. Хотя, чудес ждать не стоит. Ро указывает, что даже уменьшение складной конструкции на один миллиметр или грамм требует "инженерного прорыва".

Учитывая высказывания Ро по поводу небольших улучшений - вероятно это все, чего мы можем ожидать. На миллиметр тоньше здесь и там, и на несколько граммов легче, что согласуется с недавней утечкой. Улучшения могут быть связаны с шарниром, который сделал существующие складные устройства Samsung более тонкими и заостренными, чем у некоторых конкурентов. 

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#samsung #galaxy z fold/flip 5
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