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Озвучены требования Ratchet & Clank Rift Apart к ПК
Для этой игры с поддержкой трассировки лучей, вам понадобится мощное оборудование, чтобы играть в нее с максимальными настройками визуального качества.

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Одна из самых любимых и эксклюзивных игр для PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart, готовится к выпуску на ПК благодаря усилиям Nixxes Software (принадлежит Sony), которая работала с Insomniac Games над переносом игры на Windows. 

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В недолговечном сообщении в блоге Steam (оно было удалено по неизвестной причине) Sony и команда поделились информацией о том, какое оборудование вам понадобится для игры. Самый высокий уровень - это Ultimate Ray Tracing (настройка графики "High", трассировка лучей "Very High") для тех, кто хочет насладится всей красотой игры сохраняя в среднем 60 кадров в секунду при разрешении 4K.

Для этого вам нужен по крайней мере Intel Core i7-12700K (12C/20T, до 5 ГГц, 25 МБ кэш-памяти L3) или AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T, до 4,8 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3) в паре с 32 ГБ ОЗУ и видеокартой GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX. Спецификации также требуют твердотельного накопителя с 75 ГБ свободного места и 64-разрядной версии Windows 10 (версия 1909) или выше.

Обратите внимание, что на минимальных требованиях предлагается использовать жесткий диск (HDD) вместо SSD. Есть несколько причин, почему это интересно. Во-первых, еще в 2020 году креативный директор Insomniac Маркус Смит говорил о том, что Rift Apart - это "игра, в которой используются измерения и межпространственные разломы, и это было бы невозможно без твердотельного накопителя PlayStation 5". Он отметил, что быстрый SSD позволяет создавать игровые миры, которые перебрасывают игроков из одной области в другую "с почти мгновенной скоростью".

Другая причина, по которой это интересно, связана с тем, как в Ratchet & Clank: Rift Apart можно играть на ПК с жестким диском. Предположительно, это первая игра, использующая технологию Microsoft DirectStorage 1.2.

"DirectStorage разработан для полного использования скорости быстрых твердотельных накопителей PCIe NVMe, но эта технология также совместима с твердотельными накопителями SATA и даже с традиционными жесткими дисками. Это означает, что Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК может использовать ту же технологию для загрузки данных, независимо от устройства хранения в вашей системе", - сообщил Алекс Бартоломеус.


Рекомендуемые характеристики для средней частоты 60 кадров в секунду при 1080p при средних настройках качества требуют процессора Core i5-8400 или Rzyen 5 3600, 16 ГБ ОЗУ, графического процессора GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 и 75 ГБ хранилища SSD.

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В версии для ПК будет представлена поддержка сверхшироких мониторов (21:9, 32:9 и 48:9), включая конфигурации с тремя мониторами, а также новейшие технологии масштабирования (NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2), Intel XeSS).

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#ratchet &amp; clank rift apart
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