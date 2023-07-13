Если Федеральная торговая комиссия сможет получить судебный запрет, это может заставить Microsoft снова защищать сделку на слушаниях через месяц.

Всего несколько недель назад казалось, что Microsoft столкнулась с проблемой. Федеральная торговая комиссия (FTC) назначила слушание на август, в ходе которого судья по административным делам может разрешить или заблокировать сделку. FTC подала иск в федеральный суд, чтобы помешать Microsoft закрыть сделку в этом месяце, как она планировала. К несчастью для FTC, судья в этом деле встал на сторону Microsoft.

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Федеральная торговая комиссия сейчас находится в затруднительном положении, и ее единственная надежда - убедить суд в том, что Microsoft пока нельзя позволять продолжать сделку. Именно этого требует апелляция - продления судебного запрета, срок действия которого истекает в пятницу, 14 июля. Это означает, что компания потенциально может закрыть сделку в начале следующей недели до того, как апелляционный суд вынесет решение.

Перехитрить FTC - самое большое препятствие, оставшееся для Microsoft, но оно не единственное. Есть также Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое несколько месяцев назад приняло решение заблокировать слияние. Регулирующие органы и Microsoft объявили, что приостановили судебную тяжбу после решения суда США, что позволило сторонам обсудить возможное решение. Великобритания заблокировала сделку из-за проблем с облачными играми. Так что возможно, Microsoft придется предложить еще больше 10-летних сделок с облачным сервисом.

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