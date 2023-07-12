Denuvo - одно из самых эффективных средств защиты от пиратов, которое вызвало гнев многих геймеров.

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Главный операционный директор Irdeto Стив Хьюин недавно дал интервью Ars Technica, чтобы аргументировать свою позицию. Хьюин утверждает, что Denovo играет необходимую роль в играх, гарантируя, что издатели получат доход, который им необходим для инвестиций в будущие игры. Проблема с большинством DRM заключается в том, что они не очень хорошо работают. Пираты найдут лазейки, но обычные люди страдают из-за надоедливых схем проверки, которые могут нарушать работу игры и снижать производительность. Последнее является основным обвинением против Denuvo, но Хьюин, естественно, оспаривает это.

По словам Хьюина, Denuvo не влияет на производительность игры. Хьюин сообщает, что это благодаря особенностям работы Denuvo, но не уточняет в чем они заключаются. Denuvo стала популярной среди издателей, потому что ее чрезвычайно сложно взломать, и отчасти это связано с "безопасностью через неизвестность". Чем меньше деталей Irdeto предоставляет о Denuvo, тем сложнее, по их мнению, будет взломать ее. Защита взломана только на половине всех игр c Denovo, и на это иногда уходят месяцы. Единственная пиратская группа Empress, которая в настоящее время взламывает игры с Denuvo, известна троллингом, преследованием и вымогательством денег у интернет сообщества.



Трудно понять, какое влияние Denuvo оказывает на игры из-за неопределенности в ее работе для пользователей, но у Irdeto есть решение. Компания планирует работать с издателями, чтобы предоставить рецензентам пользовательские версии игр, защищенных Denuvo, без технологии защиты от несанкционированного доступа. Это позволит провести прямое сравнение, которое, по мнению Хьюина, покажет, что Denuvo не снижает частоту кадров. Хьюин отмечает, что игры со временем получают исправления и улучшения, и те кто считает, что Denovo вредит производительности, могут просто заметить улучшение от игровых исправлений.

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Эта программа будет запущена в ближайшие месяцы, и Irdeto надеется, что геймеры перестанут воспринимать Denuvo как препятствие для получения удовольствия от игр.